banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ne olacak sorusu yanıt arıyor?
Dolar ne olacak sorusu yanıt arıyor?
Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!
Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kripto piyasasının toplam değeri rekor kırdı
Kripto piyasasının toplam değeri rekor kırdı

Başkan Tanış otizmli çocukları unutmadı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmli bireyleri evlerinde ziyaret etti.

VAN 02.04.2021, 14:37
Başkan Tanış otizmli çocukları unutmadı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmli bireyleri evlerinde ziyaret etti.

Gürpınar’da engelli bireylere yönelik çalışmalarıyla vatandaşların her zaman yanında yer alan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Otizm Farkındalık Günü’nde de otizmli bireyleri ziyaret ederek genel durumlarıyla ilgili ailelerinden bilgi aldı. AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör ile aileleri ziyaret eden Başkan Tanış, bireylerle yakından ilgilenerek her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Başkan Tanış, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, otizmli bireylere acıma veya merhamet hisleri ile değil, sevgi ve anlayışla yaklaşılması gerektiğini ifade etti. Devletin, otizmli çocukların daha iyi şartlara kavuşabilmesi için tüm imkânlarını seferber ettiğini belirten Başkan Tanış. “Bizler de Gürpınar Belediyesi olarak onların sosyal hayatta yer alabilmeleri ve kendi ihtiyaçlarını mümkün olduğunca bağımsız karşılayabilmeleri için gerekli çalışmaları yapmaktayız. Psikolog arkadaşlarımız sürekli çocuklarımızın ailelerini ziyaret ederek, engelli bireylere nasıl davranılması konusunda eğitimler vermektedirler. Otizmli bireyler göz temasından kaçınır biz kalplerle temas kuralım şiarıyla onlar için sahada olmaya, farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
Yorumlar (0)
13°
açık