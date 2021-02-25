Başkan Tanış korona virüs aşısı oldu

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, korona virüse karşı geliştirilen aşının ilk dozunu yaptırdı.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen aşılama programı kapsamında ilçedeki vatandaşlara örnek teşkil etmesi amacıyla Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret eden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, burada korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı. Başkan Tanış, Sağlık Bakanlığının vatandaşlara örnek teşkil etmesi için devlet üst yönetiminin de aşı olması yönündeki tavsiyesi üzerine aşı yaptırdığını söyledi. Virüs belasından kurtulmanın tek yolunun tedbirler ve aşıdan geçtiğini kaydeden Başkan Tanış, “Aşımızı olsak dahi rehavete kapılmak yok; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edeceğiz. Bu zorlu sürecin hep birlikte üstesinden gelerek sağlıklı ve rahat günlerimize alacağımız tedbirlerle ulaşacağız. Bu vesileyle büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.