Başkan Takva’dan Başkan Ensari’ye ziyaret

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’yi ziyaret etti.

Başkan Necdet Takva ve Başkan Yardımcısı Şefik Eren ile Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Belediye Başkanı Şefik Ensari’yi ziyaret etti. Başkan Ensari ve Başkan Takva, ilçenin kalkınması ve yapılan hizmetler konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaretin sonunda konuşan Belediye Başkanı Şefik Ensari, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve Başkan Yardımcısı Şefik Eren, kaymakamlığımızı ziyaretlerinden sonra kaymakamımızla birlikte bizlere iadeyi ziyarette bulundular. Kendilerine nazik davranışlarından dolayı çok teşekkür ederim. Ziyaret esnasında ilçemizin kalkınması ve gelişimi konularını paylaşırken, yapılan hizmetlerimizi de anlattık. Kurumlar arası diyalogların ilçemizin gelişimi açısından çok büyük önem arz etmektedir” dedi.