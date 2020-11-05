Başkan Solmaz’dan Vali Bilmez’e ziyaret

Tüm Spor Adamları Derneği Başkanı Sacit Solmaz, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret ederek, isminin yazılı olduğu 65 numaralı forma ve atkı hediye etti.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mehmet Emin Bilmez, Tüm Spor Adamları Derneği Başkanı Sacit Solmaz’a ve yönetim kuruluna teşekkür ederek başarılar diledi.

Ziyarette Vali Mehmet Emin Bilmez’e dernekle ilgili bilgi veren Tüm Spor Adamları Derneği Başkanı Sacit Solmaz, genel merkezi Ankara’da bulunan Türkiye genelinde ise 55 şubesi olan Tüm Spor Adamları Derneğinin 44’ncü şubesini Van’da açtıklarını belirterek, amaçlarının Van’daki tüm spor branşlarını bir çatı altında toplamak olduğunu söyledi. Amatör spor kulüplerinin ayakta durabilmesi için firma, kurum ve kuruluşlar ile sponsorluk anlaşmalarının yapılması için projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Solmaz, Van’ın marka ve cazibe şehri olması yolunda ilerlediğini kaydetti. Süper lig takımları başta olmak üzere tüm liglerde mücadele eden takımların yanı sıra yabancı takımların da yüksek irtifa kamplarına yoğun ilgi gösterdiklerini söyleyen Solmaz, bunun için rakım ve hava şartları nedeniyle Van’da yüksek irtifa kampı için tesislerin yapılmasının kentin ekonomisine ve spor turizmine büyük katkı sunacağını dile getirdi.

Ziyaretin sonunda Başkan Solmaz, Vali Mehmet Emin Bilmez’e isminin yazılı olduğu Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü forması ve atkı hediye etti.