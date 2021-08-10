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Başkan Şeylan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi

VAN (İHA) – Van’ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Sırmalı Konalga Narlı Gurup yolunda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

VAN 10.08.2021, 17:48
Başkan Şeylan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi

VAN (İHA) – Van’ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Sırmalı Konalga Narlı Gurup yolunda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Çatak ilçe merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Sırmalı, Dokuzdam, Konalga, Narlı, Sugeldi mahallelerine ulaşımı sağlayacak yeni yolda sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Sırmalı Konalga Narlı Gurup yolu, Zeril Deresi üzerinde başlanan asfaltlama çalışmasını yerinde inceleyip, yol çalışmasında çalışan görevliler kolaylıklar dileyip sohbet etti. Asfalt ekibinde görev yapan işçilerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Şeylan, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirme hedefimize doğru yol alırken, yapılan çalışmaları da yerinde incelemeye devam ediyoruz. Hedefimiz vatandaşlarımızın mutluluk duyacağı bir ilçe konumuna gelebilmektir. Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Emin Bilmez’in talimatları doğrultusunda Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapı Daire Başkanlığı ekiplerince, nüfus ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu gurup yolumuzda mahallelerin yazın tozdan, kışın çamurdan kurtulması adına zemininde dolgu malzemeleriyle çalışması yapılan yollara sıcak asfalt serimine başlandı. Yaşam standartları yüksek ve hak edilen değerin verildiği Çatak hayalimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam edecek" dedi.
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