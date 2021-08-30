Başkan Şefik Ensari’den zafer Bayramı mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

30 Ağustos’un Türk ulusunun şanlı ordumuzla birlikte yazdığı bir kahramanlık destanı olduğunu dile getiren Başkan Şefik Ensari, bin yıl önce bu coğrafyada İslam ve gayri İslam saflarının mücadele ettiğini ve bu mücadelenin hala da devam ettiğini vurguladı. Başkan Ensari, “Zaman zaman şeklini kılıç ve kalkanla ortaya koyan, zaman zaman ekonomik saldıralar ve terörle devam eden bu mücadele hiçbir zaman bitmedi bitmeyecektir. Çünkü bu kainat, hak ve batıl üzerine kurulmuştur. Özellikle İslam’ın sancaktarlığını yapmış olan bu coğrafyada, rahatlık ve huzur vermeyen unsurlar bulunmaktadır. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın milli mücadelesini dün atalarımız, bugün bizler, yarın çocuklarımız sürdüreceklerdir. Bugün milyarlara varan Müslüman topluluğunda sadece sesini yükselten tek ülke Türkiye Cumhuriyeti’dir. Çok şükür geçmişte olduğu gibi mazlumun yanında yer alan, bu sancaktarlığı yapan tek ülke bizim devletimiz ve Cumhurbaşkanımızdır. Bize düşen bu hak yolda devletimize, güzel ülkemize sahip çıkmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimize minnet ve şükranla anıyor, şanlı ordumuzun ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” dedi.