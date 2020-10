Başkan Say’dan Mevlid Kandili mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Say, mesajında, “Alemlere rahmet olarak dünyaya gelen sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) doğduğu gece olan bu mübarek geceyi idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Sevgili Peygamber Efendimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz. İslam, bir ahlak dini olarak insanlığı kurtuluşa ve hidayete davet etmektedir. Ülkemizin ve milletimizin her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğu bugünlerde mübarek geceleri birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu manevi günlerde yaşlıların, hastaların, eş-dost ve akrabaların gönüllerini hoş tutmalıyız. Bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm milletimizin ve İslam âleminin Mevlid Kandili’ni en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve tüm insanlık âlemine sağlık ve esenlikler getirmesi temennisiyle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Kur’an ve sünnete daha sıkı sarılacağız”

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.) ile ilgili yapılan çirkin saldırılara da tepki gösteren Başkan Say, Hazreti Peygambere ve O’nun şahsında 1,5 milyar Müslüman’ın mukaddesatına yapılan çirkin saldırının asla ve asla görmezden gelinemeyeceğini vurguladı. Batının, İslam’a ve mukaddesata saldırıyı fikir özgürlüğü olarak gösterdiğini dile getiren Başkan Say, “Sebep her ne olursa olsun bu ümmet İslam’ın aziz Peygamberine yapılan saldırılara asla sessiz kalmayacaktır ve herkese düşen ise bugünden tezi yok, Peygamberimizi daha fazla okumak, O’nun kutlu hayatını çocuklarımıza, nesillerimize anlatmaktır. Bizlere bıraktığı Kur’an ve sünnete daha bir sıkı sarılmaktır” dedi.