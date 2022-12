Başkan Say’dan ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Her insanın her an engelli adayı olduğunu ve engellilik durumunun büyük ölçüde anlayış göstermekten geçtiğini ifade eden Başkan Say mesajında, “Engelli vatandaş oranı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hassasiyet gösterilen bir durumdur. Günlük hayatımızın her anında engellilik durumu ile karşı karşıya kalabileceğimiz asla unutulmamalıdır. Unutmayalım ki engellilik, birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlere vazife doğurmaktadır. Bu nedenle her alanda onların yaşamlarını kolaylaştırma, yılın her günü onları anlayarak azimle gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde engelleri birlikte aşabileceğimiz aşikardır. Edremit Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl 3 Aralık’ta hayata geçirdiğimiz ‘Engelsiz Yaşam Merkezimiz’ ile bireylerimiz ve ailelerimiz için ciddi bir sorunu ortadan kaldırdık. 10 atölyenin yer aldığı ve yaklaşık 100 öğrenci kapasiteli merkezimiz, ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Böyle bir merkez, Edremit’te bir ilk. Engelsiz Yaşam Merkezimiz ilçemizde çok ciddi bir boşluğu doldurdu. Daha önceden çocuklarımızı mahallelerden diğer ilçelere taşıyorduk. Fiziksel ortamı olan bu yeri tadilattan geçirdik, atölyeleri oluşturduk, istihdam konusunda da halk eğitim ve milli eğitim müdürlüklerimiz de büyük bir özveri ile destek verdi. Büyük bir eksiği dolduran merkezimiz de engelli bireylerimiz her alanda gelişimler göstererek, güzel çalışmalara imza atmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle hepimizin bir engelli adayı olabileceğini hatırlatırken, kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, sevdikleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat geçirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.