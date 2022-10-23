Başkan Say’dan 23 Ekim Van depreminin yıl dönümü mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit Arama Kurtarma Ekibi’nin (EDAK); AFAD işbirliğinde, UMKE ekiplerinin de katılımıyla birçok felakete müdahale de görev aldığını söyledi.

Başkan İsmail Say, yayımladığı mesajda; “Ülkemiz, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. 11 yıl önce meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın yaşamını yitirmesine, binlerce vatandaşımızın da yaralanmasına yol açan Van depremi, milletimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Burada önemli olan husus, depremle yaşamasını öğrenmek, yaşadığımız alandaki binaları depreme dayanıklı hale getirmek ve yaşadığımız yüzyılın bilimsel verileri ışığında sahip olduğumuz bilgi, birikim ve teknolojiyi kullanarak tedbirlerimizi almamız, kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman hazırlıklı olmamızdır" dedi.

"Felaketlere müdahale için EDAK’ı kurduk"

Bölgede bir ilke daha imza atarak belediye bünyesinde gönüllü arama kurtarma ekibi oluşturduklarını söyleyen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, “Edremit Arama Kurtarma Ekibi (EDAK) ile birlikte yine AFAD kontrolünde, UMKE ekiplerinin de katılımıyla birçok tatbikat gerçekleştirdik. Gönüllü arkadaşlarımız AFAD gözetiminde eğitimler alarak yaşanan felaketlere müdahale ediyor. Son 10 yılda ülkemiz çok büyük felaketler yaşadı. Van depremleri sonrasında çok yakın zamanda Elâzığ, Başkale ve İzmir depremi ile yine Van’da büyük bir acıya yol açan Bahçesaray çığ felaketini yaşadık. Bizler bu acılı günlerde halkımızın yanında olduk. Ancak profesyonel bir şekilde yanlarında olmak için bir eğitim almak gerekiyordu. Bu noktada AFAD Müdürlüğümüzle beraber iletişime geçtik, tamamı gönüllü arkadaşlarımızdan oluşan bir ekip kurduk ve eğitime gönderdik. EDAK ekibimiz meydana gelen birçok felakete müdahale için olay yerine giderek insanlara yardımcı olmuştur. Allah ülkemize bu tür acıları yaşatmasın ama bunlarda hayatın bir gerçeği ve bunlara hazırlıklı olmalıyız. Bizde Edremit Belediyesi olarak bu anlamda hazırız. Ülkemizin bu tür ekiplere çok ihtiyacı var. Hiçbir eğitimin verisini kullanmak zorunda kalmazlar. Deprem kuşağı üzerinde yer alan ilçemizde, ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde bir daha böylesi depremlerin yaşanmamasını temenni ederken, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.