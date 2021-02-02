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Başkan Say turizmcilerle bir araya geldi

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçedeki turizm sektörünün daha iyi noktaya gelmesi için turizmcilerle bir araya geldi.

VAN 02.02.2021, 17:33
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Başkan Say turizmcilerle bir araya geldi

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçedeki turizm sektörünün daha iyi noktaya gelmesi için turizmcilerle bir araya geldi.

Başkan İsmail Say başkanlığında Seyirtepe Cafe’de yapılan toplantıya Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Şube Müdürü Abdurrahman Erfidan, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Cevdet Özgökçe seyahat acentelerinden Haldi Tour sahibi Murat Beyaz, VanTur Turizm sahibi Metin Kerpiç, Gagik Tour’dan Engin Pişkin, Ayanıs Turizm sahibi Abdullah Tunçdemir, Şahmaran Hotel’den Recep Sulhan, Vanoder’den Senar Bahadır, Grand DenizTour’dan Deniz Deniz, Royal Palas Otel’den Ömer İnanç, Ramada Otel’den Mustafa Öksüz ile ilçe esnafı ve turizm sektörünün farklı alanlarında hizmet verenler katıldı. Turizm altyapısının oluşturulması için gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Say, Edremit özelinde Van’ın turizm alanında nelerin yapılacağını ve bu doğrultuda birlikte hareket etmenin gerektiğini belirtti. Turizm alanında yapmış oldukları çalışmaları turizm bileşenleri ile paylaşmak istediklerini vurgulayan Başkan Say, bundan sonraki projelerde yerel aktörler olarak turizm temsilcilerinin de bulunmasını istediklerini kaydetti.

“Festivan ismini markalaşma yolunda kullanabiliriz”

Yapılan açılış konuşmasının ardından turizm temsilcileri söz alarak turizm sektöründe nelerin yapılması konusunda açıklamalarda bulundu. Sunulan öneri ve fikirleri bir bir not alan Başkan Say, daha sonra açıklamalarda bulundu. Turizmin gelişmesi önünde sorun oluşturan konularla ilgili bilgiler veren Başkan Say, Edremit Belediyesi olarak hayata geçirecekleri çalışmaların da müjdesini verdi. Turizme katkı sunacak bir platformun kurulması gibi bir düşüncelerinin olduğunu anlatan Başkan Say, “Ben 2019 yılında şahsi olarak ‘festivan’ ismini aldım ve şu an tescilli. Festivan sizlerin emrindedir. Seçimden önce aldığım bu ismi daha sonra Edremit Belediyesine teslim ettim. Markalaşma yolunda bu gastrovan, su sporlarında da kullanabiliriz, bunu inci kefalinde de kullanabiliriz. Hazır patent tescili alınmış emrinizdedir. Bunu da marka hale getirebiliriz” dedi.

“Van ve Edremit için ‘ama’sız bir araya gelelim”

Markalaşma yolunda önce herkesin birbirine sahip çıkması gerektiğini de sözlerine ekleyen Başkan Say, “Kurumsal bir muhatap varken, gidip dışarıdan başkalarıyla çalışma yapmak doğru değil. Bu noktada lütfen birbirimizi muhatap alalım, birbirimize çelme takmayalım. Odaların, kurumların, STK’ların ve partilerin siyasi görüşleri olabilir. Grupları olabilir, takımları olabilir. Ama Van ve Edremit özelinde ‘ama’sız bir araya gelmek zorundayız. Önüne ‘ama’ eklersek hiç bunları konuşmanın anlamı yok. ‘Ama’sız bir araya gelirsek, iki sene sonra göreceksiniz Van’ın çehresi de değişecek, kapasitesi de değişecek. O güç bizde var, o enerji Van’da var. Bakın bunu tam 10 yıl önce söyledim. Van gerçekten huzur ve güvenlik açısında en üst düzeyde. Bu pandemi de biterse yakın sürede bir Erbil olacaktır ki. Erbil’de su yok. Yani gelişmişlik anlamında söylüyorum. Uzun vadede de bir Dubai olmaya hazırdır. Net söylüyorum, bakın bunu hayal olsun diye söylemiyorum. Çok daha fazla enstrümanımız var çok daha tarihimiz var. Yeter ki ‘ama’sız bir araya gelelim, birbirimizi anlayalım” ifadelerini kullandı.

Başkan Say’ın konuşmalarının ardından toplantı sona ererken, milletvekillerinin de bulunacağı ve birçok paydaşın yer alacağı ikinci toplantı karara bağlandı.
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