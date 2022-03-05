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Başkan Say Şabaniye Mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Şabaniye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. 60 sokağı yenilediklerini belirten Başkan Say, 2022 yılında da aynı kararlılıkla tüm sorunları birlikte çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

VAN 05.03.2022, 15:41
Başkan Say Şabaniye Mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Şabaniye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. 60 sokağı yenilediklerini belirten Başkan Say, 2022 yılında da aynı kararlılıkla tüm sorunları birlikte çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Mahallelerdeki sorun ve sıkıntıların yerinde çözümü noktasında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Başkan Say, Eminpaşa Mahallesi’ndeki toplantıdan sonra Şabaniye Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Hasan Bey Taziye Evi’nde düzenlenen buluşmada yapılan hizmetlerle ilgili bilgiler veren Başkan Say, her hafta bir mahalleye giderek vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti. Tüm mahalle muhtarlarıyla sürekli diyalog halinde olduklarını anlatan Başkan Say, “Şabaniye Mahallemiz çok kadim bir mahalle. İmar sorunu, altyapı sorunu, park sorunu gibi yüzyılı aşan sorunları bulunmaktadır. Son 20 yıl içerisinde Şabaniye Caddesi hariç, hiçbir yatırım yapılmadı. Onu da Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü açtı” dedi.

“Mahallemizin 60 sokağını yeniledik”

Şabaniye Mahallesi’nin birçok ilçenin nüfusundan daha büyük olduğunu vurgulayan Başkan Say, “Mahallemiz büyürken doğal olarak ihtiyaçları da büyüdü. Kanalizasyon ve asfalt problemi gibi. Şabaniye Mahallemizde biz bu yıl ve önceki yıl yaklaşık 6 kilometre asfalt çalışmasını sıfırdan yaptık. Yani 60 sokağımızı yeniledik. Hasan Bey Caddesi de 2022 programımızda yer almaktadır. İnşallah 2022’de de bu caddemizi yenilemiş olacağız. Özellikle asfaltı olmayan diğer bölgelere ise şimdilik stabilize çalışması yapmaktayız. Çünkü imarı, altyapısı bitmeyen yerlere asfalt dökemiyoruz. Mecburen imarı ve yolları beklemekteyiz. Ama buralara asfalt dışında hiçbir şekilde gelen stabilize taleplerini geri çevirmiyoruz. Mahallemizde yıl içerisinde asfalt çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Tüm sorunların üstesinden birlikte geleceğiz”

Konuşmasında birçok sokağı yenilediklerini anlatan Başkan Say, yüzey sularının tahliyesi için de drenaj çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi. Mahalledeki gençlerin ve çocukların spor yapabilmeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulan ve onaylanan proje kapsamında bir spor sahasının kazandırıldığını da belirten Başkan Say, “Mülkiyeti TOKİ’de olan Şabaniye Parkımızı bildiğiniz gibi kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Okullarımızın, taziye evlerimizin, sosyal alanların ve camilerimizin ihtiyaçlarını aralıksız karşılamaya devam ediyoruz. En önemlisi imar çalışmamız var. Bu manada mahalle toplantımızı da tüm paydaşların katılımı ile sizlerin de fikirlerini alarak imar çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda aynı kararlılıkla sizlerle birlikte sorunları çözüme kavuşturacağız inşallah” açıklamalarında bulundu.

Daha sonra mahalle sakinlerinin sorularını cevaplayan Başkan Say, iletilen konuları ise tek tek not aldı.

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