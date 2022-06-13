banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı

Başkan Sabırlı’dan teşekkür mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Van’da yaptığı toplu açılış törenine halkın gösterdiği yoğun katılımın memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

VAN 13.06.2022, 11:31
Başkan Sabırlı’dan teşekkür mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Van’da yaptığı toplu açılış törenine halkın gösterdiği yoğun katılımın memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Van’a ziyaretinde yoğun bir katılımın olduğunu ifade eden AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, “Van merkez başta olmak üzer tüm ilçelerimizden Cumhurbaşkanımıza adeta bir sevgi seli vardı. Halkımız her zaman olduğu gibi yine Cumhurbaşkanını bağrına bastı ve alanı tıklım tıklım doldurdu. Bizler de günler öncesinden ilçelerimizde çalışmalarımıza başlamıştık. Kapı kapı dolaşıp halkımızı toplu açılış törenimize davet ettik. Çok şükür çalışmalarımızın meyvesini de aldık. Bahçesaray’dan açılışa bin 800 kişi ile katılım sağladık. Ben bu duygularla başta İlçe Kaymakamımız Ömer Tuğrul Kundakçı olmak üzere Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Gülşen Orhan’a, Belediye Başkanımız Meki Arvas’a, AK Parti teşkilatımıza, ilçe muhtarlarımıza ve halkımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu