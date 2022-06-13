Başkan Sabırlı’dan teşekkür mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Van’da yaptığı toplu açılış törenine halkın gösterdiği yoğun katılımın memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Van’a ziyaretinde yoğun bir katılımın olduğunu ifade eden AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, “Van merkez başta olmak üzer tüm ilçelerimizden Cumhurbaşkanımıza adeta bir sevgi seli vardı. Halkımız her zaman olduğu gibi yine Cumhurbaşkanını bağrına bastı ve alanı tıklım tıklım doldurdu. Bizler de günler öncesinden ilçelerimizde çalışmalarımıza başlamıştık. Kapı kapı dolaşıp halkımızı toplu açılış törenimize davet ettik. Çok şükür çalışmalarımızın meyvesini de aldık. Bahçesaray’dan açılışa bin 800 kişi ile katılım sağladık. Ben bu duygularla başta İlçe Kaymakamımız Ömer Tuğrul Kundakçı olmak üzere Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Gülşen Orhan’a, Belediye Başkanımız Meki Arvas’a, AK Parti teşkilatımıza, ilçe muhtarlarımıza ve halkımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.