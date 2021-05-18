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Başkan Sabırlı’dan Milletvekili Arvas’a teşekkür

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, ilçeyi ziyaret ederek sorun ve taleplerini yerinde dinleyen Milletvekili Abdulahat Arvas’a teşekkür etti.

VAN 18.05.2021, 16:28
Başkan Sabırlı’dan Milletvekili Arvas’a teşekkür

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, ilçeyi ziyaret ederek sorun ve taleplerini yerinde dinleyen Milletvekili Abdulahat Arvas’a teşekkür etti.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas’in ilçeye yaptığı ziyareti değerlendiren İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, “Her fırsatta ilçemizi ziyaret eden, halkımızın ve teşkilatımızın sorun ve sıkıntılarıyla her daim ilgilen, derdimizle dertlenen ilçemizin evladı Milletvekilimiz Abdulahat Arvas’a çok teşekkür ederiz. İlçemizin kalkınması için vekilimiz elinden gelen gayreti göstermeye devam ediyor. Belediye Başkanımız Meki Arvas ile de bir araya gelerek, devam eden ve yapılması planlanan projelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundular. Halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğu düsturuyla çalışan Vekilimiz Arvas’a gönülden teşekkür ederiz” dedi.
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