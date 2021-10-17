Başkan Sabırlı’dan ‘Mevlit Kandili’ mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Mevlit Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Cumali Sabırlı, mesajında, “Alemlere rahmet elçisi olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (SAV) dünyaya teşrif ettiği gece olan bir Mevlit Kandili’ne daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte gönülden yaşıyoruz. Sevginin ve sevgililerin en şereflisi Peygamber Efendimizin doğumu, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayıdır. Hayatının her noktası örnek, her anı ise kusursuzdur. Peygamberimizin mutlu ve adaletli bir yaşamın müjdecisi olarak yeryüzüne getirdiği hak ve adalet gibi değerlere, insanlığın özellikle bu dönemde çok daha fazla muhtaç olduğu bir gerçektir. O’nun bu doğrultuda ortaya koyduğu örnek ahlakı özümsemek gerekir. Bu nedenle Mevlit Kandili, O’nun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır. Her bakımdan kıvranan insanlığa, verdiği mesajlarla sıkıntılardan çıkış yolunu gösteren Peygamberimiz, günümüz insanına da kurtuluş reçetesini en güzel örnekleriyle vermiştir. Maneviyata her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan şu günlerde, insanlığın içine düştüğü sıkıntıların bertaraf edilmesi, İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesine vesile olması dileğiyle tüm İslam aleminin Mevlit Kandili’ni kutlar, tüm dünyaya önce sağlık, ardından da barış, bereket ve huzurlar getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum’’ dedi.