Başkan Sabırlı’dan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz Zaferi’nin yıl dönümleri vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı, yayınladığı mesajda, “Bizlere Anadolu’nun kapılarını açan ve bu topraklarda kardeşçe yaşamamızı sağlayan 1071 Malazgirt Zaferi ile bugünkü Türkiye’nin temellerinin atılmasında büyük rolü olan 1922 Büyük Taarruz Zaferi’nin millet olmamızda katkısı çoktur. Ülkemizin şanlı tarihinde yeni bir dönemin kapılarını açan, milletimize yeni bir vatan, yeni bir istikbal kazandıran Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümünü ve 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz Zaferi’nin 100. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak etmekten mutluluk duyurum” dedi.

Malazgirt Zaferi’nin sadece Türk tarihini değil, dünya tarihinin de akışını değiştirdiğini belirten Başkan Sabırlı, Büyük Komutan Sultan Alparslan’ın askeri dehası ile kazanılan zaferin kardeşlik ruhu ile başarıya ulaştığını kaydetti. Sabırlı “Malazgirt Zaferi, gök kubbe altında ahitleşen iki kardeş toplumun kıyamete kadar sürecek birlikteliğinin sembolüdür. Gücünü maneviyatından alan milletimiz, tarih boyunca eşsiz zaferler kazanarak Anadolu’nun Türkiye halklarından başka bir millette vatan olmayacağını sayısız kez ispat etmiştir. Aziz milletimizin şanla, şerefle, başarılarla dolu tarihinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan Malazgirt Zaferi’nin kazanılmasını sağlayan ortak ideallerimiz ve müştereklerimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşu sırasında da en büyük yol göstericimiz olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 26 Ağustos 2022’de Malazgirt’te zaferin 951. yıl dönümünü büyük bir gururla idrak edeceğiz. Tüm halkımızla birlikte Malazgirt Meydanı’nda cuma namazını idrak edeceğiz. Bu büyük maneviyatı yaşamak için tüm halkımızla orada olacağız. Malazgirt Zaferi’nden aldığımız ilhamla, devlet ve millet olarak büyük, güçlü, müreffeh geleceğimizi inşa etmenin çabası içindeyiz. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümünde, Büyük Komutan Sultan Alparslan’ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımızı Malazgirt’e bekliyoruz” ifadelerini kullandı.