Başkan Sabırlı ve partililerden kurum ziyareti

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, beraberindeki partililerle kurumları ziyaret ettikten sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, beraberindeki belediye meclis üyeleri ile Kaymakam Muhammet Öztabak, İlçe Emniyet Müdürü Alican Suveren ve İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi’yi makamında ziyaret ettikten sonra Çatbayır Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Sabırlı; ilçe teşkilatı, belediye başkanı ve belediye meclis üyeleriyle gece gündüz alanda çalıştıklarını belirterek, “Halkımızın derdiyle ilgilenmeye devam edeceğiz. Bizler her gün seçim varmış gibi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2023 hedeflerinde ülkemiz, ilimiz ve ilçemizde Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve partimiz için çalışacağız Her şey ak davamız, al bayrağımız ve halkımız içindir” dedi.