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Başkan Sabırlı güven tazeledi
AK PARTİ BAHÇESARAY İLÇE BAŞKANI CUMALİ SABIRLI, YAPILAN SEÇİMLE GÜVEN TAZELEDİ.
VAN 30.08.2020, 17:59
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AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, yapılan seçimle güven tazeledi.
Sabah saat 10.00’da Bahçesaray Kız YBO bahçesinde gerçekleştiren kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığını Genel Merkez MKYK Üyesi ve Van İl Koordinatörü Alaattin Parlak’ın yaptığı kongrede konuşan İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Bahçesaray halkının son seçimlerde AK Parti’ye gösterdiği büyük ilgiden bahsetti. Sabırlı, bu ilginin 2023 hedeflerine giderken daha artarak devam edeceğini söyledi.
AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar’ın da birer konuşma yaptığı kongrede, tek liste halinde gidilen seçimde mevcut İlçe Başkanı Cumali Sabırlı güven tazeledi.
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