Başkan Memet Aslan: “Bu gece, hayrı çok olan mübarek bir gecedir”

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Memet Aslan, mesajında, “Beraat; temize çıkmak, affa uğramak, berî olmak demektir. Bunalan gönüllerimizi ferahlatmaya, huzursuz kalplere şifa pompalamaya, hastaların şifasına, borçluların edasına, dertlilerin devasına, vesile olabilecek feyz ve rahmeti bünyesinde taşıyan ve kalp ile Mevlâ’sından dileyene, dilediği her meşru isteğin verileceği bir gecedir. Bu gece, hayrı çok olan mübarek bir gecedir. Çünkü âlemlere rahmet olarak gönderilen son Peygamber Hazreti Muhammed (S.A.V)’e indirilen Kur’an bu gecede Levhi Mahfuz denilen özel mekândan dünya semasına topluca indirilmiştir. İbadete aşina olan kişilerin bu gece yapacakları nafile ibadet çok faziletlidir. Resûlüllah Efendimiz buyurdular ki, ‘kim bu gece yüz rekât namaz kılarsa Allah-u Teâla ona yüz melek gönderir, otuzu ona cenneti müjdeler, otuzu ona cehennem azabından teminat verir, otuzu ondan dünya afetlerini giderir, onu da ondan şeytanın hilelerini uzaklaştırır.’ Rahmet inmesine vesiledir. Aleyhissalatü Vesselâm Efendimiz buyurmuştur ki, ‘Allah-u Teala bu gece ümmetine öyle rahmet eder ki, Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca.’ Rabbimize dua etmek, tevbe-i istiğfarda bulunmak, ilahi adalete yönünü çevirmek, Allah’ın razı olduğu fiilleri yapmak ve Rabbimizin rızasının olmadığı eylemlerden kaçınmaktır. İnsanlığının kurtuluşunun ancak Allah’ın ipine sarılarak olacağının idrakine varmamız lazım. Bu mübarek geceden gerçek manada istifade edebilmenin yolu, nefsi muhasebe ve vicdani sorgulamadan geçiyor. Bu duygu ve düşüncelerle Cenab-ı Hakk’ın rahmet, bereket, af ve mağfiretinden azami derecede istifade etmek temennisiyle tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini diliyorum. Bu gecenin hürmetine bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Tüm ümmetin Berat Kandili mübarek olsun” dedi.