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Başkan Gökçenay’dan Ramazan Bayramı mesajı

Van’da Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, Ramazan Bayramı’nın başta ilimiz ve ülkemiz olmak üzere bütün İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

VAN 12.05.2021, 11:45
Başkan Gökçenay’dan Ramazan Bayramı mesajı

Van’da Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, Ramazan Bayramı’nın başta ilimiz ve ülkemiz olmak üzere bütün İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Mesajında bayramların; birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı özel günler olduğunu belirten Gökçenay, “Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle maalesef bu bayramı da tam kapanma nedeniyle evlerimizde kutlayacağız. Her ne kadar bayramı bayram gibi yaşamanın temelinde bir arada olmak, komşu, akraba, hasta, yaşlı ve büyüklerimizi ziyaret ederek gönüllerini almak varsa da maalesef bu Ramazan Bayramı’nda da bu güzellikleri uzaktan yaşayacağız. Gelecek bayramlarda sevdiklerimizle aynı sofrada olabilmek için salgının yayılmasına hep birlikte engel olmalı, kendimiz ve sevdiklerimiz için bayram günlerinin hüzne dönüşmesine izin vermemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta ilimiz ve ülkemiz olmak üzere bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramın bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.
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