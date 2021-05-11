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Başkan Eren’den bayram mesajı

MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdurrahman Eren, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

VAN 11.05.2021, 13:35
Başkan Eren’den bayram mesajı

MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdurrahman Eren, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Eren, mesajında, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifin ardından, bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın tatlı heyecan ve mutluluğu içerisindeyiz. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı, samimi dua ve ibadetlerimizi kabul etsin. Bayram sevinçtir, mutluluktur. Hayatı huzura dönüştüren, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren özel ve güzel günlerdir. Bu müstesna günlerin, sevinç ve mutluluklarımızı paylaşarak artırmamıza, milli ve manevi birliğimizin en üst seviyede yaşanmasına, dostluklarımızın tazelenmesine vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı en kalbi dileklerimle kutluyor, bu mübarek bayramın bizleri her zamankinden daha çok birbirimize yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum” dedi.
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