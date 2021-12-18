Başkan Er: "Kimse güçlü ülkemizi kur manipülasyonu yaparak dize getiremez"

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, Türkiye’nin bugün bölgede teknolojisiyle, ekonomisiyle güçlü bir ülke olduğunu belirterek, “Kimse güçlü ülkemizi kur manipülasyonu yaparak dize getiremez” dedi.

Van Terör Mağdurları Derneğinde basın açıklaması yapan Genel Başkan Abdurrahman Er, hükümete çağrıda bulundu. Başkan Er, “15 Temmuz 2016’da nasıl hainler ülkemize el koymaya, bölmeye ve karanlığa sokmaya çalışmışlarsa, bugün de dolarla, euroyla ve altınla aynı şeyi yapmaya çalışmaktadırlar. Hükümetimiz sert tedbirlerle derhal önlem almalıdır. Kur ihanetinin ardındaki çeteleri, hainleri, banka, banker ve tefecileri tespit edip gerekli cezanın verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Dolar, euro ve altın satışları üzerinden ülkemize darbe yapanlara ağır cezalar getirmekten asla kaçınmayın. Ülkemize darbe yapanlara karşı net bir müdahale yapılması gerekir. 84 milyon insanımızı ilgilendiren bir konudur. Varsın Avrupa, Amerika huzursuz ve rahatsız olsun. Konu milletimizdir. 15 Temmuz’da yine o Amerika, o Avrupa ülkeleri FETÖ terör örgütünü kullanıp pusuda bekliyorlardı. Başaramayınca ekonomik krizlerle ülkemizi, milletimizi dize getirmeye çalışmaktadırlar. Kimse kusura bakmasın, hükümetimiz sert tedbirlerle müdahale etmelidir. Milletimizi mutsuzluğa, karamsarlığa sokmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu süreçte millet olarak ülkemizle uğraşan şer gruplarına, hainlere karşı tek vücut olmamız gerekirken, ‘Türkiye batıyor ekonomik kriz var, Erdoğan yönetemiyor’ diyerek sürekli ülkemizi kötüleyen, çanak tutan muhalefet partilerini de sert bir dille kınıyorum. Ülkemiz bugün bölgede teknolojisiyle, ekonomisiyle güçlü bir ülkedir. Kimse güçlü ülkemizi kur manipülasyonu yaparak dize getiremez. Halk olarak bunu asla kabul edemeyiz. Hükümetimizin atacağı her adım için sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

Basın açıklamasına Van Terör Mağdurları Derneği Başkanı Turan Deniz ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.