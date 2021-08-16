banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Trabzonspor'dan fırtına gibi başlangıç!
Trabzonspor'dan fırtına gibi başlangıç!
İstifa eden Mustafa Er’den sert sözler
İstifa eden Mustafa Er’den sert sözler
Başakşehir Şehir hastanesinde 4. Doz aşılama başladı
Başakşehir Şehir hastanesinde 4. Doz aşılama başladı
Fener’e acil golcü aranıyor!
Fener’e acil golcü aranıyor!

Başkan Ensari’nin acı günü

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin amcası ve Şığki aşiretinin büyüğü Sıddık Aladağ’ın eşi Gülcemal Aladağ hayatını kaybetti.

VAN 16.08.2021, 21:46
Başkan Ensari’nin acı günü

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin amcası ve Şığki aşiretinin büyüğü Sıddık Aladağ’ın eşi Gülcemal Aladağ hayatını kaybetti.

Yakalandığı korona virüs nedeniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedavi altına alınan Şığki aşiretinin büyüğü Sıddık Aladağ’ın eşi Gülcemal Aladağ (72), hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede yatan Aladağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece hayata gözlerini yumdu. 10 çocuk annesi olan Aladağ’ın cenazesi, ilçenin Kılavuz Mahallesi’nde öğle namazına müteakip toprağa verilirken, taziyelerin de aynı mahallede kabul edildiği belirtildi.
Yorumlar (0)
28°
açık