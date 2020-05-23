Başkan Ensari’den Ramazan bayramı mesajı

Van`ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari Ramazan Bayramı dolayısı ile mesaj yayımladı.

Ramazan bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımlayan Başkan Ensari,

"Mübarek Ramazan bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyor, ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barış huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum. Gönül isterdi ki, bu bayramı daha bir coşkuyla, daha bir heyecanla kutlayalım. Tüm dünyada ölümlere neden olan korona virüs salgınının gölgesinde bayrama buruk bir şekilde girilmesine neden oldu. Millet olarak toplumsal dayanışmanın ön plana çıktığı Ramazan ayını geride bırakırken, sevginin ve hoşgörünün ifadesi olan Ramazan bayramını karşılamanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. İçerisinde sayısız güzellikleri barındıran bayramlar insanları birbirine yakınlaştıran, kucaklaştıran ve toplumsal barışı pekiştiren çok anlamlı günlerdir. Karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının arttığı bayramlar, birlik ve beraberliğimizi simgeleyen ortak değerlerimizin başında gelmektedir. Milletimizin köklü tarihinden ve zengin kültüründen aldığı bu değerlere sahip çıkarak geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Toplumsal yapımızı güçlendiren bayramların getirdiği barış, huzur, kardeşlik ortamının değerini iyi bilmeli ve bu anlamlı günleri ruhuna uygun şekilde değerlendirmeliyiz. Bu duygularla tüm İslam aleminin ramazan Bayramını tebrik eder bayramın huzura barışa kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.