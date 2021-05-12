banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Rusya'dan çözüm hamlesi: Acil toplanmamız gerekiyor
Rusya'dan çözüm hamlesi: Acil toplanmamız gerekiyor
Bakan Koca: 'Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz'
Bakan Koca: 'Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz'
İsrail, Gazze'de çok katlı bir binayı daha vurdu
İsrail, Gazze'de çok katlı bir binayı daha vurdu
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Filistin açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Filistin açıklaması

Başkan Ensari’den Ramazan Bayramı mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari Ramazan Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

VAN 12.05.2021, 21:26
Başkan Ensari’den Ramazan Bayramı mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari Ramazan Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Ensari mesajında, ”Tüm dünyada ölümlere neden olan korona virüs salgınının gölgesinde bayrama buruk bir şekilde girilmesine neden oldu. Millet olarak toplumsal dayanışmanın ön plana çıktığı Ramazan ayını geride bırakırken, sevginin ve hoşgörünün ifadesi olan Ramazan bayramını karşılamanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan Bayramının bu coşkusunu yaşarken İsrail devletinin Mescid-i Aksa’da ve Filistin’de yaşattığı vahşeti şiddetle kınarken, bu bayram da İslam aleminin uyanışına ve yaşanan zulmün son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bayramlar, kardeşliğin barışın temelini oluşturur bu duygularla tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik eder bayramın tüm dünya ve İslam alemi için huzur, barış ve kardeşliğine vesile olmasını temenni ederim” dedi.
Yorumlar (0)
15°
açık