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Başkan Ensari’den Öğretmenler Günü mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

VAN 24.11.2020, 13:55
Başkan Ensari’den Öğretmenler Günü mesajı
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Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Esnari, mesajında, “Dünyadaki en onurlu ve kutsal mesleklerin başında gelen öğretmenlik mesleğini icra eden öğretmenlerimizin bu özel ve güzel gününü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Maddi olarak hiçbir karşılığı bulunmayan kutsal meslekte büyük özveri ve emekle insanlığa hizmet veren, çalışmalarının karşılığında ise insan yetiştiren bir dava ve bir meslektir öğretmenlik. Ülkemizin kısa sürede dünyanın güçlü ve itibarlı devletleri arasında yer almasındaki en büyük paylardan birinin fedakârca çalışan öğretmenlere ait olduğunu unutmamaktayız. Büyük fedakarlık ve özveri göstererek geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı bir cevher gibi işleyen, yetiştiren siz değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.
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