Başkan Ensari’den öğrencilere kaynak kitap desteği

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, öğrencilere yardımcı kaynak kitap desteğinde bulunmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Ensari, pandemi süresince eğitim öğretime verilen aranın ardından ilçedeki binlerce öğrenciye yardımcı kaynak kitap desteğinde bulunmuştu. Normalleşme süreciyle birlikte öğrencileri yalnız bırakmayarak eğitimlerine yardımcı olmak için kaynak kitap dağıtımını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Ensari, “Dünya ve ülkemizde etkili olan pandemi süresince uzaktan eğitim öğretime devam edildi. İlçemizde 20 bin öğrencimiz bulunmaktadır. Bu öğrencilerimize yardımcı kaynak kitap ve eğitim materyalleri dağıtarak daha verimli sonuç edebilmeleri konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Ülkemizde üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan ve eğitimlerine devam eden öğrencilerimizle zaman zaman bir araya geliyoruz. Bizlere ulaşamayanları biz evlerinde ziyaret ederek ihtiyaç duydukları kaynak kitap ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunarak yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha verimli ve kaliteli eğitim alabilmeleri için Çaldıran Belediyesi olarak her zaman öğrenci ve gençlerimizin yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz" dedi.