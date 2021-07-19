Başkan Ensari’den Kurban Bayramı mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ensari, mesajında, “Manevi değerlerin, milletimizin yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en anlamlı günlerinden biri olan Kurban Bayramı; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı özel günlerimizdendir. Her türlü güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı bayramlar; eşin, dostun, akrabanın, hastaların ve büyüklerin ziyaret edildiği, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların giderildiği, küskünlerin barıştığı sevgi ve mağfiret günleridir. Bu duygu ve düşüncelerle paylaşma ve yardımlaşma ruhunun ortaya konulduğu Kurban Bayramı’nı en iyi şekilde değerlendirilmesi dileğiyle, bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı en içten duygularla kutlar, bayramın insanlık alemine barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.