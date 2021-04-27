Başkan Ensari’den fırın denetimi

Van’ın Çaldıran Belediyesi Başkanı Şefik Ensari, ilçede faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçe merkezinde bulunan fırın ve unlu mamul imalathanelerini denetledi. Ramazan ayı nedeniyle tüketimi fazla olan fide ekmeğinin yapımını ve gramajını da denetleyen Başkan Ensari, “Halkımızın sağlıklı ürünler tüketmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. İlçemizde zabıta ekiplerimiz rutin denetimlerini yapmaktalar. İlçemizde fırın ve unlu mamul üretimlerinin bulunduğu yerleri denetleme imkanımız oldu. Yaptığımız denetimlerde hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatarak özellikle pide ekmeğinin gramajı ve hangi şartlarda üretildiğini bizzat gördük. Halkımızın özellikle Ramazan ayında kaliteli ürünler tüketmeleri için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” dedi.