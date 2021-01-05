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Başkan Ensari’den esnaf ziyareti
Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, esnafı dolaşarak hem sorun ve taleplerini dinledi hem de yeni yıllarını kutladı.
VAN 05.01.2021, 12:52
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Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, esnafı dolaşarak hem sorun ve taleplerini dinledi hem de yeni yıllarını kutladı.Başkan Ensari, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi ile ilçe merkezinde bulunan esnafı tek tek dolaşarak sorun ve önerilerini dinleyerek yeni yıllarını kutladı. İlçede soğuk havanın hakim olduğunu dile getiren Başkan Ensari, “Soğuk havaların etkili olduğu günlerde esnafımızı ziyaret ettik yeni yıllarını kutladık. İlçemizde rutin şekilde esnafımızı ziyaret ederek sorun, talep ve önerilerini dinliyoruz. Esnafımızla bir araya gelerek yapılan ve yapılması gereken hizmetleri değerlendirme fırsatı buluyoruz. Özellikle kış mevsiminde ilçe merkezimizde kar birikintileri ve temizliği konusunda esnafımızla yaptığımız görüşmelerde, onların arzu ettiği şekilde hizmetleri yapmak bizler için daha verimli oluyor. Kapımız her zaman halkımıza açıktır. Bizlere gelemeyenlere bizler ulaşarak sorun ve taleplerini dinliyoruz. Özellikle pandemi döneminden bu yana esnafımızı sık sık ziyaret ederek yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştık. Çaldıran Belediyesi olarak halkımızın ve esnafımızın her zaman yanında yer aldık almaya da devam edeceğiz" dedi.
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