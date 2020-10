Başkan Ensari’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ensari, mesajında, “Bağımsızlığı özünde karakter kabul etmiş bir toplum bireyleri olarak kurtuluşumuzun ilanı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 97 yıldönümünü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Her türlü zorluklara rağmen aziz milletimizin bağımsızlığına kavuşabilmesi için her yaştan insanı ile topyekun kararlığıyla giriştiği Kurtuluş Savaşımızın her safhasında eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük zaferle neticelendirmiştir. 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, ülkemize getirdiği yenilik ve atılımlarla milletimize yeni ufuklar açmış; sosyal, ekonomik ve siyasal anlamda yaşantımıza dinamizm getirerek tarihimizin en büyük çağdaşlaşma hamlesini oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti aradan geçen 97 yılda başta insan hakları, sağlık, bilim gibi birçok alanda önemli mesafeler kat etmiş. Cumhuriyetimizin değerlerini demokrasi ile taçlandırma başarısı gösteren ülkemizin zengin ve köklü tarihi, kültürü ve jeopolitik konumuyla bölgemizin ve dünyanın parlayan yıldızıdır. Türkiye Cumhuriyeti bugün olduğu gibi yarınlarda da önünde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla yürümeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 97. yılını kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu ülke için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramı tüm ülkemize ve milletimize kutlu olsun” dedi.