Başkan Ensari’den 15 Temmuz mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Ensari, 15 Temmuz’un büyük bir destan olduğunu belirterek, “15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize, birlik ve beraberliğimize kasteden terör örgütü FETÖ’nün hain darbe girişiminin beşinci yılını yaşamaktayız. 15 Temmuz günü ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan bir grup vatan haini kalkışma girişiminde bulunmuş, bu kalkışma Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak vererek sokaklara, meydanlarda aziz vatandaşlarımız tarafından başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Kalkışmaya katılan hainler, bu vatan evlatlarının paraları ile alınan uçak ve silahlarla kendi halkının şehit olmalarına sebep olmuşlardır. 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi bundan sonrada bu millet; Anayasa ve demokrasimizi askıya almak isteyen şer odaklarına ve onlara uşaklık eden hainlere asla prim vermeyecek, bu tür hain girişimlere ve ülkemize düşmanca saldırılara her zaman aynı inanç ve vatan sevgisiyle karşı koyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor, demokrasi için can vermiş tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; kahraman gazilerimize uzun ömürler diliyorum” dedi.