Başkan Ensari’den 110 yaşındaki nineye ziyaret

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Burçakalan Mahallesi’nde yaşayan 110 yaşındaki Cemile Sarıgülü evinde ziyaret etti.

Başkan Ensari, bir asırdan fazladır Burçakalan Mahallesi’nde yasayan 110 yaşındaki Cemile Nine’yi ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Başkan Ensari’yi karşısında gören asırlık nine, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Cemile Sarıgül’ün ilçenin yaşlılarından biri olduğunu belirten Başkan Ensari, “Cemile Sarıgül ilçemizin en yaşlı insanıdır. Bir asırdan fazladır hayattadır. Ninemizi Burçakalan Mahallesi’ndeki evinde ziyaret ederek elini öptük, hayır duasını aldık. Ninemiz hasta yatağında ve kendisi gibi hasta oğlu da bulunmaktadır. Bu ailemizi ziyaret etme imkanını bulduk. Sohbet ettik, sorun ve taleplerini dinledik. İlçemizde bulunan yaşlı insanlarımızı her fırsatta ziyaret ederek hayır dualarını alıyoruz. Yaşlılarımız bizler için büyük değerdir. Toplumumuz, yaşlı insanlarımızın verdikleri değerlerle ayaktadır. Bizler de bu büyük değerlerimizi unutmadık, unutmayacağız” dedi.