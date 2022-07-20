Başkan Cumali Sabırlı’dan “KKTC Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümü” mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, KKTC Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı, mesajında, “Kıbrıs Türk halkını katliamlardan kurtaran 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümünü yavru vatanımız ile birlikte aynı coşku ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kıbrıs Adası tarih boyunca Türkler için önemini hiç kaybetmemiş; Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki en önemli kalesi olmuştur. KKTC’ye barış ve huzur getirmesi için Türkiye’nin yavru vatandaki zulme daha fazla sessiz kalınmayacağını tüm dünyaya haykıran asil harekettir. Rum kesim acımasızca Türk köylerinin yakıp yıkmasının izlerini yıllar sonra vatani borcumu yapmak için gittiğim yavru vatanda görmek mümkün. Huzurun ve barışın temini Kıbrıs Harekatı; Kıbrıs Adası’na barışı getirmek ve kardeşlerimize yönelik zulmü durdurmak için düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yılında Kıbrıs şehitlerimizi rahmetle anıyor, bu uğurda gazi olan askerlerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.