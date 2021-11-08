Başkan Cumali Sabırlı’dan Karabağ Zaferi’nin yıl dönümü mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Karabağ Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı, “30 yıl süren işgal, 44 günde kahramanca mücadele eden aziz kardeş ordumuzca yeniden özgürlüğüne kavuşan can Karabağ’ın özgürlüğün birinci yılını dualar ile kutluyoruz. Bu haklı mücadele sonucunda 8 Kasım 2020 tarihinde hepimiz için büyük anlamı olan Şuşa kurtarılmış, Azerbaycan sahadaki zaferini 9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü bildiri ile taçlandırmıştır. Bu vatan mücadelesi uğrunda şehadet mertebesine erişen aziz kahramanları rahmet ve saygıyla anıyorum. Dost ve kardeş Azerbaycan halkına sıhhat, huzur ve refah getirmesi, ahirete intikal eden aziz kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Yaşasın Türk ve Azerbaycan kardeşliği” dedi.