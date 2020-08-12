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Başkan Berge’den ‘turizm şehri Van seni bekliyor’ çağrısı

VAN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (VAN ESOB) BAŞKANI İSA BERGE, OTEL İŞLETMECİLERİNİ ZİYARET ETTİ.

VAN 12.08.2020, 09:31
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Başkan Berge’den ‘turizm şehri Van seni bekliyor’ çağrısı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, yerli ve yabancı turistlere çağrı yaparak, “Korona virüs noktasında güvenli bir şehiriz, turizm şehri olan Van’a bekliyoruz” dedi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, otel işletmecilerini ziyaret etti. Burada konuşan Başkan Berge, Sağlık Bakanlığının ve Van Valiliğinin yaptığı açıklamalarda, ülke genelinde Van’ın en güvenli şehirlerarasında yer aldığını söyledi. Berge, “Ziyaret ettiğimiz otellerde gördük ki Van’a çok güzel bir teveccüh var. Otel işletmecilerimiz maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda çok dikkatli davranıyor. Yerli ve yabancı turistlerin çok rahat bir şekilde konaklayabileceği tüm tedbirler alınmış ve gerekli ortam hazırlanmış durumda” dedi.

“Van’a seyahat edebilirsiniz”

Turizm koridoru özelliğini taşıyan ve turizm şehri olan Van’a davet eden ve turistlere çağrı yapan Başkan Berge, “Rahatlıkla ve güvenli bir şekilde Van’a seyahat edebilirsiniz. Van sizi konaklamaya hazır. Vaka sayısına oranla ülkemizin diğer illerine göre Van, iyi bir durumda. Bu anlamda tüm Türkiye’yi Van’a davet ediyoruz. Üzerine düşen her şeyi fazlasıyla yapan esnaf ve sanatkarımız, turistlerimizi kontrollü sosyal hayat kapsamında en iyi şekilde karşılayacaktır” diye konuştu.

“Van seni bekliyor”

VAN ESOB Başkanı Berge, ‘Van seni bekliyor’ diyerek Van değerlerini ise şöyle sıraladı:

“Güneşin ve suyun başkenti Van seni bekliyor. Adı Tevrat’ta Şinar ülkesinin kadim kenti Erek (bugünkü Van) olarak geçen ve Nuh Tufanı’ndan kurtulan 4 şehirden biri olan Van seni bekliyor. Asur, Pers, Roma, Hurriler, Urartu’lar, Medler, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safeviler, Selçuklular ve Osmanlı medeniyetlerini görmüş Van seni bekliyor. Bianili denilen Nairi’nin ülkesi ve Van Krallığı adıyla medeniyetlere başkentlik etmiş Van seni bekliyor. Aygestan ve Şahestan adıyla da anılan antik dönemden orta çağa, yakın çağdan günümüze uygarlıkları bağrında barındıran Van seni bekliyor. Müslümanların ve Hıristiyanların eski Van şehrinde yıllarca beraber kardeşçe yaşadığı Van seni bekliyor. Tescilli 150 değerinin 101’i uluslararası düzeyde dünya değerlerini barındıran ve turizm potansiyeli ile nüfusu 1,5 milyona yaklaşan Van seni bekliyor. Havzasında yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı, 1640 rakımda 3 bin 173 kilometrekare yüzölçümü ile en derin yeri 451 metre olan Van Deniz’i seni bekliyor. Deniz otobüsleriyle Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Osmanlı’dan Türkiye’ye tarihe yolculuk yapılan Van seni bekliyor. Kano, yelken, sörf, dalış, deniz bisikleti, su kayağı, Akdamar, Adır, Çarpanak ve daha nice güzellikleri olan Van denizi seni bekliyor. Türkiye’nin Ortadoğu’ya ve Asya’ya açılan kapısı ile cazibe merkezi konumunda ve yaklaşık 125 milyonluk hinterlanda hitap eden Van seni bekliyor. Türkiye’deki 600 kuş türünün 350’sini barındıran kuş cenneti olan Van seni bekliyor. Türkiye’nin en ihtişamlı 10 kalesinden biri olan Hoşap Kalesi, Muradiye Şelalesi, Çatak Kanispi Çağlayanı, Tarihi Şamram Kanalı, Vanadokya olarak adlandırılan Peri Bacaları, Pamukkale’yi andıran Başkale Travertenleri ile Van seni bekliyor. Eko-turizm, kongre turizmi, spor kamp turizmi, inanç turizmi, dağcılık-doğa turizmi, kongre turizmi, kış turizmi, fuar turizmi, sağlık turizmi ile Van seni bekliyor.”

“Van ile başlayan değerler seni bekliyor”

Van ile başlayan değerleri vurgulayan Başkan Berge, “Van kahvaltısı, Van Otlu Peyniri, Van Cacığı, Van Pastası, Van Gölü, Van Gölü Canavarı, Van Kedisi, Van Güvercini, Van Kelebeği, Van Yılanı, Van Balığı (İnci Kefali), Van Kalesi, Ters Lale, Van Lalesi, Van Evleri, Van Savatlı Gümüşü, Van Kilimi, Van Florası, Van Mavişi (Veronica Vanensis) ile Van seni bekliyor” ifadelerini kullandı.

“Dünyada Van ahrette iman sözü boşuna değil”

Dünyada Van ahirette iman sözünün boşuna söylenmediğine dikkat çeken Berge, “Camileri, kiliseleri, medreseleri, manastırları, hanları, hamamları, kümbetleri ve Urartu müzesi ile inanç ve kültür şehri Van seni bekliyor. Abalı, Kurubaş ve Çaldıran kayak tesisleri, Artos, Erek, Süphan, Nemrut ve Tendürek dağlarında trekking, dağcılık ve yamaç paraşütü, Bendimahi Deltası, Müküs Çayı’nda rafting ve Van Denizi koyları ile Van seni bekliyor” dedi.

Van’daki tüm turizm bileşenleri adına konuşan Van Otelciler Derneği Başkanı Reşat Yeşilağaç da, turizm şehri olan Van’da turizm güvenlik sertifikası alan otellerin, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazır olduğunu belirtti. Otellerde kontrollü sosyal hayat çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına tamamen uyulduğunu vurgulayan Yeşilağaç, “Korona virüs, önlemlerimizden daha güçlü değil. Mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyulduğu takdirde hiçbir risk yoktur. Otellerimizde düzenli dezenfeksiyon çalışmaları uzmanlarca yapılmaktadır. Aileniz ve sevdiklerinizle güvenli bir şekilde konaklayabilmeniz için tüm önlemleri alıyoruz. Personelimiz ve işletmelerimizde temizlik ve hijyen kontrolleri rutin olarak yapılmaktadır” dedi.

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