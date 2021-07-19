Başkan Berge’den Kurban Bayramı mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Berge, mesajında, “Dünyamızı etkisi altına alan zorlu bir korona virüs sürecinde bir bayrama daha kavuşmuş bulunmaktayız. Her ne kadar eski bayramlar kadar olmasa da yine de ülkemizde ve şehrimizde güzel bir bayram havası oluşmuştur. Öncelikle bizlere düşen en önemli görev aşı olmaktır. Aşı olunca sevdiklerimiz ile daha sağlıklı ve güvenli bir bayram yaşama şansımız olacaktır. Lütfen bayram sürecinde, pandemi kurallarına riayet edelim. Van, ülkemiz ve dünyamız için her bireyin mutlaka aşı olması gerekmektedir. Korona virüs tüm yaşam biçimimizi değiştirdiği gibi bazı bayram geleneklerimizi de değiştirmiştir. Sağlıklı ve huzurlu bir bayram için aşı, temizlik, maske ve mesafe kuralına mutlaka uyalım. Milli birlik ve beraberliğimizin daim olduğu bir bayram diliyorum. Allah herkesin kurban ibadetini kabul etsin. Çocuklarımızın mutlu olduğu, sevginin ve şen sofraların yer aldığı mutlu bayramlar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Van halkımızın Kurban Bayramı’nı canı gönülden kutluyorum. Sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum” dedi.