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Başkan Berge’den Kadir Gecesi mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, yayımladığı mesajında Kadir Gecesi’nin Van’a ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

VAN 08.05.2021, 09:51
Başkan Berge’den Kadir Gecesi mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, yayımladığı mesajında Kadir Gecesi’nin Van’a ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

VANESOB Başkanı İsa Berge, Kadir Gecesi ile ilgili yayımladığı mesajında, “Bir Kadir Gecesi’ni daha huşu içerisinde idrak edeceğiz. İslam aleminin en mübarek gecelerinden biri olan Kadir Gecesini, ibadetlerimiz ile süsleyeceğiz. Kur’an-ı Kerim’de de geçtiği gibi, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesinde Kur’an- Kerim’i anlamanın idraki içerisinde olacağız. Efendimizin bir hadisi şerifinde buyurduğu gibi, “Kim Kadir Gecesi’nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.” Müslümanlar olarak bu bilinçte olacağız. Kadir Gecesi, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selamettir. Selamet dolu Kadir Gecesine selam olsun. Bu duygularla Kadir Gecesi’nin başta ilimize ve ülkemize olmak üzere tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.
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