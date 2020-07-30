Başkan Berge’den esnafa bayram ziyareti
VAN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (VANESOB) BAŞKANI İSA BERGE, KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE ESNAFI ZİYARET EDEREK HAYIRLI İŞLER DİLEDİ.
Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Kurban bayramı öncesinde esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi.
Kurban bayramı öncesinde Van esnafını ziyaret eden VANESOB Başkanı İsa Berge, esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledi. Ziyaretleri sırasında ‘Her şeyin başı sağlık’ sözünü hatırlatan ve bayramların bir huzur pınarı olduğunu söyleyen Berge, mutlu bir bayram diledi. Her bayram olduğu gibi Kurban bayramının da bereketiyle geldiğini dile getiren Berge, “Her sokak ve cadde arasındaki alışveriş telaşı esnafımızı mutlu etmektedir. Korona virüs sürecinde çok büyük zorluklar çeken esnafımızın yüzünün gülmesi hepimizin temennisidir. Yerel esnaf ve sanatkarımıza ilgi gösteren Van halkımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Konuşmalarında tüm Van halkının bayramını kutlayan Başkan Berge, “Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Nice sağlıklı ve huzurlu bayramlar bizim olsun. Tüm sevdikleriniz ve ailenizle birlikte mutlu bir bayram diliyorum. Bu anlamda Kurban Bayramının başta esnaf ve sanatkarlarımıza, ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.
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