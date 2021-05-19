Başkan Berge’den ‘19 Mayıs’ mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Berge, mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. Atatürk, tam 102 yıl öne attığı bu adım ile devletimizin temellerini kurmuştur. 19 Mayıs; millet olarak varlığımızı güçlendiren, umutlarımızı canlandıran ve yolumuzu aydınlatan tarihi bir adımdır. Milli mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin şanlı ve önemli gelişmelerinden biridir. Milletimizin bağımsızlığa giden yolunda önemli bir temel taşı olan 19 Mayıs, aydınlık geleceğimize açılmaktadır. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs’ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemi göstermektedir. Atatürk, bu bayramı gençlere armağan ederek, geleceğin gençlerde olduğuna işaret etmektedir. Mustafa Kemal, aziz şehitlerimizin canları pahasına savundukları bu mukaddes vatanı gençlerimize bıraktı. Bu öngörüsüyle ülkemizi gençlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençlerin en iyi biçimde yetiştirilmesini, onlara değer verilmesini ve onları yarınlara hazırlayan bir toplum oluşturmamızı istemiştir. Geleceğine güvenle bakmak isteyen milletler, gençlerini vatan ve millet aşkıyla yetiştirmelidir. Bağımsızlık mücadelemizin 102. yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle,19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi.