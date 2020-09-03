Başkan Berge: “Van’ımız sağlık açısından güvenli bir şehirdir”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yapılacak ayinle Van’ın sağlıklı şehirler arasında olduğunu gösterdiğini söyledi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, 6 Eylül Pazar günü Van Akdamar Adası’nda yapılacak ayini değerlendirdi. Berge, “Turizm kenti Van’ımızda esnaf ve sanatkarlarımız iş yerlerinde maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere gerekli tedbirleri almışlardır. Esnafımız, otellerimiz ve tüm turizm destinasyonlarımız ayin için hazırdır. Başta Van Denizi olmak üzere dünya değerlerini barındıran güneşin ve suyun başkenti Van’ımız, bir huzur kentidir. Bu anlamda yerli ve yabancı tüm turistleri Van’ımıza davet ediyoruz” dedi.

“Van’ımız sağlık açısından güvenilir bir şehirdir”

Van’ın sağlık açısından güvenilir bir şehir olduğunu ifade eden Berge, “Sağlık Bakanlığının son açıklamalarında vakanın artış gösterdiği iller arasında Van bulunmamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Akdamar Kilisesi’nde ayinin yapılacak olması bu süreçte önemli bir gelişmedir. Bu da gösteriyor ki Van’ımız, sağlık açısından güvenli bir şehirdir. Türkiye Ermeni Patrikhanesi’nden katılımın olacağı ayinde gerekli pandemi tedbirleri uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.