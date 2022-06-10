Başkan Berge, taleplerini sıraladı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Van esnafı adına bazı taleplerini sıraladı.

VANESOB Başkanı İsa Berge, Van’ın sorunları ile esnaf ve sanatkarların bazı taleplerinin yer aldığı bir açıklamada bulundu. Taleplerini sıralayan Başkan Berge, “Şehrimizin tüm potansiyelleri değerlendirilmelidir. İran potansiyeli dikkate alınarak, Kapıköy, Gelincik ve Çilli sınır kapıları 7/24 esasına göre hizmet vermelidir. Turizm, tarım ve hayvancılık, yenilenebilir enerji, Van Gölü, yeni imar alanları, ulaşım (çevre yolu, tramvay, demir yolu, gece ve komşu ülkelere uçuş seferleri), stadyum, dijital ve endüstriyel tarım ve hayvancılık ile yer altı ve yer üstü kaynakları başta olmak üzere şehrimizin tüm potansiyelleri değerlendirilerek, en önemli sorunlarımız arasında yer alan işsizlik, bir nebze de olsa azaltılmalıdır.”

“Van ismiyle başlayan değerlerimiz korunmalıdır”

Van ismiyle başlayan değerlerin korunmasını isteyen başkan Berge, “Van Denizi, Van Kalesi, Van kedisi, Van balığı inci kefali, Van kahvaltısı, Vanadokya (travertenler), Van savatlı gümüşü, Van kilimi, Van evleri, Eski Van şehri gibi değerlerimizin ekonomideki yeri yükseltilmelidir.”

“Kayıt dışı esnaf kayıt altına alınmalıdır”

Esnaf ve sanatkarlarının başlıca bazı sorunlarına da değinen Başkan Berge, “Kayıt dışı esnaf kayıt altına alınmalıdır. Esnaf sicil tasdiknamesi ile yapılacak başvurularda, KOSGEB desteğiyle 2 yıl sonra geri ödemeli faizsiz kredi verilmelidir. Kredi ve teşvik sistemi daha da geliştirilmelidir. Van’da Halk Bank Bölge Müdürlüğü kurulmalıdır. Zincir mağazalarla ilgili bir düzenleme yapılmalı, AVM’ler en azından haftada bir gün kapatılmalıdır” ifadelerine yer verdi.