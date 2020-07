Başkan Berge: “Şehrimiz kazansın esnafımız bayram etsin”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, “Bayram alışverişimizi yerel esnafımızdan yapalım, hem şehrimiz kazansın hem de esnafımız bayram etsin” dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı’nın bereketini beraberinde getirdiğini söyleyen Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, Van halkından bayram alışverişini pandemi sürecinde çok zor durumda kalan yerel esnaflardan yapmasını istedi. Bayramlarda herkesin mutluluk içinde olduğunu vurgulayan VANESOB Başkanı Berge, “Hem kendimizi hem çocuklarımızı hem de esnafımızı sevindirelim. Salgından kaynaklı uzun süredir zorda olan yerel esnafımızın da yüzü gülsün. Böylece hem şehrimiz kazansın hem de yerel esnafımız da gerçekten bayram etsin” dedi.

“Van ekonomisine can katan yerel esnafımızdır”

Van esnaf ve sanatkarlarının korona virüs sürecinde milletin sağlığı için her türlü fedakarlığı yaptığını belirten Başkan Berge, “İstihdamı ve her yönüyle Van’ın ekonomisine can katan esnafımızın, korona virüsten kaynaklı sıkıntıları devam etmektedir. Esnafımız çok zor durumda kalmıştır. Her zaman Van halkının yanında olan esnafımıza sahip çıkalım. Bu vesileyle Kurban Bayramı’nın Van’ımıza, ülkemize ve tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm Van halkının bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.