Başkan Ayhan Kahraman güven tazeledi

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Ayhan Kahraman, yapılan 2. olağan genel kurulla güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneğinin toplantı salonunda yapılan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan heyetinin oluşması, gelir-gider raporlarının tanzim edilmesinin ardından yapılan seçimde, tek aday olan Ayhan Kahraman yeniden başkan seçildi.

Seçimin ardından bir konuşma yapan Ayhan Kahraman, kendisini destekleyen üyelere teşekkür ederek, “Öncelikle kendileriyle aynı ailenin mensubu olmaktan gurur duyduğum kıymetli şehit ailelerimize, kahraman gazilerimize, çok zor şartlarda görevini yapan elleri ve ayakları öpülesi kahraman güvenlik korucularımıza ve bizleri kırmayıp olağan genel kurulumuza gelip davetimize icabet eden siz değerli konuklarımıza selam eder saygılarımı sunarım. Özellikle şehit ailelerimize buradan seslenmek istiyorum, ben de bir şehit güvenlik korucusu çocuğuyum. Yıllardır burada gecemizi gündüzümüze katarak acısıyla tatlısıyla sizlere hizmet ettiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Bu ülkenin birliği ve beraberliği için bir damla alın terini dahi dökmemiş olup şimdi ahkam kesenler var ya, onlar da o şehitlerimizin ruhlarına büyük bir ızdırap veriyorlar. Şehitlik makamı makamların en yücesidir. Her gün televizyonlardan seyrediyoruz şehitlerimiz geliyor, gazilerimiz geliyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Derneklerin asıl amacının şehit, gazi ve güvenlik korucularına maddi ve manevi yardım sağlamak olduğunu ifade eden Kahraman, “Federasyonumuzun 250 kişilik çok amaçlı konferans salonu olduğu için genelde güvenlik korucularımız, şehit ve gazi ailelerimizle burada toplantı yapıp onların sorunlarını dinliyoruz. Asıl amacımız, Van’da bulunan 5 bin 600 güvenlik korucusunun özlük haklarını korumak, sosyal etkinliklerini yapmak, onların sorun ve sıkıntılarını dile getirmek ve bu konuda onlara yardımcı olmak. Bunların yanı sıra, Van’da bulunan 272 şehit ve gazi ailelerimizin sorun ve sıkıntıları konusunda yardımcı olmaktır. Bunun yanında, şehit ailelerimizin maddi ve manevi yanında olmak, kendi bünyemize görev olarak verdiğimiz sorumlulukların başlıcalarıdır” ifadelerini kullandı.

“Yıllardır güvenlik korucularımızın özlük hakları için mücadele veriyoruz, vermeye de devam ediyoruz” diyen Kahraman, şöyle devam etti:

“Herkes bunu bilsin eninde sonunda biz sivil toplum kuruluşları olarak bu elleri ve ayakları öpülesi siz kahraman korucularımızın tüm haklarını alacağız. Alıncaya kadar yasalar çerçevesinde mücadelemize son nefesimize kadar devam edeceğiz. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Kahraman güvenlik korucuları bu bölgenin öz unsurları olarak burada yaşamak zorundalar. Burada yaşamayı sonsuza dek sürdüreceğiz. Farklı oluşumlar içinde olabileceğini düşünenler, kardeşliğimizi bölmeye çalışanlar asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Bizler Türkü’yle, Çerkez’iyle, Kürt’üyle, Zaza’sıyla, Laz’ıyla biriz beraberiz kardeşiz. Trabzonlusu, İstanbullusu, İzmirlisi ne kadar Türk’se bizlerde o kadar Türk’üz. Vanlısı, Hakkarilisi, Şirnaklısı, Siirtlisi ne kadar Kürt’se, Zaza’ysa bizlerde o kadar Kürt’üz, Türk’üz, Zaza’yız. Bizi birbirimizden ayırmaya çalışanlar asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Şimdi ve daha sonrası için bize düşen en büyük vazife birlik ve beraberliğimizin sıkıca teminidir. Aynı hedefe doğru yürüyerek, farklılıklarımızı kucaklayarak daha yüksek ideallere doğru kanat açmaktır. Geçirdiğimiz bu zor günler bitecek, az kaldı. Hep birlikte başaracağız. Federasyonumuzun 2. olağan genel kurulunu yaptık. Bizleri tekrar bu göreve layık gören değerli arkadaşlarımıza, bütün yönetim kurulu ve dernek başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim bizleri mahcup etmesin inşallah.”

Genel Kurula Şemdinli Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Übeydullah Şen, Malatya Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Molan, Siirt Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, Çukurca Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Aziz Yeşil, Muradiye Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Sarı ve Van Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Baki de katıldı.