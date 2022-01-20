Başkan Aslan’dan taziye mesajı

Van’da Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan, taziyeleri nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan’ın kardeşi Hacı Ali Aslan, 14 Ocak’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine bir teşekkür mesajı yayımlayan Kadim Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Rasim Aslan, “Bir süre tedavi gören ve 14 Ocak’ta Rahmeti Rahman’a yürüyen kardeşim, hayırsever iş insanı Hacı Ali Aslan’ın vefatı nedeniyle Van ve tüm çevre illerden, yurt içi ve yurt dışından taziyemize gelerek, arayarak, mesaj göndererek acımızı hafifleten, dua eden, bizleri teselli eden; Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez’e, önceki ve yeni bakanlarımıza ve bakan yardımcılarına, milletvekillerimize, siyasi parti genel başkanları, il ve ilçe başkanları ile yöneticilere, mülki idari amirlerine, belediye başkanlarına, kamu kurumları yöneticilerine, il ve ilçe müftülerimize, imamlarımıza, vakıf yöneticilerimize, üniversitemiz yönetici ve öğretim üyelerine, muhtarlarımıza, STK yöneticilerine, basın yayın temsilcilerine, yurt içi ve yurt dışından gelen veya arayan aşiret liderleri ve kanaat önderlerine, Kadim Aşiretler Federasyonu üyelerine, tüm dost, akraba ve kardeşlerimize tedavisi boyunca tüm imkanlarını seferber eden ve nazik yaklaşımlarıyla bizleri teselli eden tüm sağlık çalışanlarına şahsım ve ailemiz adına şükranlarımı sunarım. Kabri nur, mekânı cennet, makamı âlî olsun. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah” dedi.