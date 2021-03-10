Başkan Aslan’dan Miraç Kandili mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Aslan, mesajında, “Miraç, Rabbimizin kutsi davetine icabettir. Cenab-ı Hakkın sonsuzluğuna, ilahi gücüne şehadet etmektir. Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biridir Miraç gecesi. Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullahın (s.a.v) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Miraç, Kur’ân-ı Kerim’de ayetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Bu ilahî yolculuğun ilk merhalesi olan Mescid-i Aksa’ya kadarki safha Kur’ân’da şöyle anlatılır, ‘Ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir.’ Rabbimiz; rahmeti, bereketi ve mağfireti sonsuz olan bu gecenin hatırına tüm insanlığa miraç duygusu yaşatsın. Cenab-ı Allah insanlığın zor bir sınav verdiği bugünlerde yardımını esirgemesin. Tüm insanlığı afetlerde, kaza belalardan ve bulaşıcı hastalıklardan muhafaza eylesin. Tüm İslam Aleminin Miraç gecesi mübarek olsun” dedi.