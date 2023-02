Başkan Aslan’dan Miraç Kandili mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Memet Aslan, mesajında, “Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullah’ın (s.a.v) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Miraç, Kur’ân-ı Kerim’de ayetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Bu ilahî yolculuğun ilk merhalesi olan Mescid-i Aksa’ya kadarki safha Kur’ân’da şöyle anlatılır, ‘Ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir.’ Rabbimiz; rahmeti, bereketi ve mağfireti sonsuz olan bu gecenin hatırına tüm insanlığa miraç duygusu yaşatsın. Ülke olarak tarihin en büyük felaketlerden birini yaşadığımız bugünlerde Miraç Kandili’ni eda edeceğiz. Her türlü noksanlıktan münezzeh olan Rabbimiz’den dileğimiz İslam dünyasını ve tüm insanlığı bu tür afetlerden muhafaza eylemesidir. Bu gecenin hürmetine bu afette hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize rahmet, mağfiret, yaralılarımıza acil şifalar, tüm mağdur insanlarımıza sabır ihsan eylesin inşallah. Milletimizin başı sağ olsun. Tüm ümmetin Miraç Kandili mübarek olsun” dedi.