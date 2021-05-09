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Başkan Aslan’dan Anneler Günü mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

VAN 09.05.2021, 10:39
Başkan Aslan’dan Anneler Günü mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Memet Aslan, mesajında, “Anne, karşılıksız sevginin adıdır. Hiçbir karşılık beklemeden bütün hayatını evlatlarına harcayan yüce gönüllülüğün adıdır anne. Sağlıklı ve saygın bir toplumun yapı taşı anne sevgisi ve annelik ahlakı ile vücut bulur. Yemeden yediren, içmeden içiren, iyi günde kötü günde, sağlıkta ve hastalıkta tek ve emsalsiz koruyucu zırhın adıdır anne. Varlığımızın sebebi annelerimizin hakkı hiçbir zaman ödenmez. Annelik hakkının bir bedeli yoktur. Onların gönülleri yüce, şefkat ve merhamet duyguları emsalsizdir. Evlatlarının başına gelebilecek her kaza ve belaya, yollarına çıkabilecek tüm olumsuzluklara karşı koruyan ve kollayan tek zırhtır anneler. Annelerin şefkat, merhamet ve fedakârlık duyguları yücedir, sadece anneliğe özgüdür. Çünkü bu duyguların tarifi yoktur. Hiçbir karşılık beklemeden insanlığa huzur ve mutluluk aşılayan, sevgileri ve şefkatleri ruhumuzu okşayan yüce gönüllü, cennet kokulu ve evlatlarının cenneti olan tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.
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