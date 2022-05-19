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Başkan Aslan: “19 Mayıs 1919 günü Anadolu coğrafyasındaki halkların diriliş günüdür”

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 19 Mayıs 1919 gününün Anadolu coğrafyasındaki halkların diriliş günü olduğunu söyledi.

VAN 19.05.2022, 09:17
Başkan Aslan: “19 Mayıs 1919 günü Anadolu coğrafyasındaki halkların diriliş günüdür”

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 19 Mayıs 1919 gününün Anadolu coğrafyasındaki halkların diriliş günü olduğunu söyledi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Memet Aslan, “19 Mayıs 1919 günü Anadolu coğrafyasındaki halkların diriliş günüdür. Zulme ve işgale karşı başkaldırı sembolüdür. 1. Dünya Savaşı’nda hezimet yaşayan Osmanlı Devleti, sahip olduğu toprakların birçoğunu kaybetti. İşgalci güçler yüzyıllardır hayal ettikleri gün onlar için gelmişti. Anadolu topraklarını çepeçevre saran işgalciler, Osmanlının elinde kalan son İslam topraklarını işgal etmek için harekete geçtiler. Mebussan Meclisi işgal edilmiş, hükümet tamamen onların kontrolüne geçmişti. Batılı güçler İstanbul açıklarına donanmalarını çektiler. Son darbeyi vurmak için tüm hazırlıklarını yaptılar. İşte tam burada vatanını ve milletini düşünen, bu işgali ve zulmü kabul etmeyen subaylar, aydınlar, vatanseverler harekete geçti. İstanbul’da örgütlenme imkânı bulamayan Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni yoktan var eden, dünya tarihini sarsacak boyuttaki kurtuluş mücadelesini bir vapurun yolculuğundan başlatmıştır. Vatanın ve ülkenin durumunu Mustafa Kemal Atatürk Nutkun da şöyle özetlemiştir, ‘Ulus yorgun ve yoksul bir durumda. Hükümet, güçsüz, onursuz, korkak. Ordunun elinden silâhları ve cephanesi alınmış. Başsız kalmış olan ulus, karanlık ve belirsizlik içinde olup bitecekleri bekliyor. Komutanlar ve subaylar, genel savaşın bunca sıkıntı ve güçlükleriyle yorgun, yurdun parçalanmakta olduğunu görmekle yürekleri kan ağlıyor, kurtuluş yolu aramakta. Ortada bir avuç Türk’ün barındığı bir ata yurdu kalmış, son olarak bunun da paylaşılmasını sağlamak için uğraşılmakta. Böyle bir ulus, tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse, ya bağımsızlık, ya ölüm!’ Evet esaret altında yaşamaktansa ölmek daha evladır. O halde ‘ya istiklal ya ölüm.’ Bu şiarla Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu halklarını bilinçlendirmek, onları örgütlemek ve düzenli bir çalışma programı hazırlamakla yola koyuldu. Anadolu’nun birçok yerinde toplantılar, kongreler ve tamimler düzenleyerek işgale karşı ortaya konacak mücadelenin ana portresi çizildi. Düzensiz güçle tek çatı altında toplanarak koordinasyon sağlandı. İdari, askeri ve ekonomik tedbirler alınarak işgale karşı yekvücut olma yolunda adımlar atıldı. Bağımsızlığını, özgürlüğünü, vatan ve millet sevgisini hiçbir şeye değiştirmeyen Anadolu halkları yeni bir önderlikle eşi benzeri olmayan bir mücadele örneği sergileyerek vatanını işgalcilerden temizlemiştir. Bu duygularla milletin birliği ve bütünlüğü, vatanın kurtuluşu ve bölünmez bütünlüğü için halkın özgürlüğü ve bağımsızlığı için kendilerini feda eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle minnetle yad ediyorum. Gazilerimize sağlık afiyet diliyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

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