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Başkan Arvas’tan Ramazan ayı mesajı

VAN’IN BAHÇESARAY BELEDİYE BAŞKANI MEKİ ARVAS, RAMAZAN AYI NEDENİYLE BİR MESAJ YAYIMLADI.

Başkan Arvas’tan Ramazan ayı mesajı

VAN’IN BAHÇESARAY BELEDİYE BAŞKANI MEKİ ARVAS, RAMAZAN AYI NEDENİYLE BİR MESAJ YAYIMLADI.

23 Nisan 2020 Perşembe 18:10
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Başkan Arvas’tan Ramazan ayı mesajı

Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Ramazan ayı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Arvas, mesajında, “Ramazan ayı yardımlaşma, dayanışma ve arınma ayıdır. Heyecan ve hasret ile beklediğimiz on bir ayın sultanı Ramazan ayının Müslümanlar açısından diğer aylar arasında ayrı bir önemi vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi de yine bu ay içinde kutlanmaktadır. Ramazan ayı Müslümanlar için en kutsal aydır. Bu yüzden on bir ayın sultanı denilmiştir. Peygamberimiz (S.A.V.) ‘oruç sabrın yarısıdır’ diye buyurmuş ve aynı zamanda ‘sabır imanın yarısıdır’ hadisi şerifleriyle orucun imanın dörtte biri olduğunu da belirtmiştir. Oruç, zenginlerin yoksulların durumunu daha iyi anlamasına vesile olmasıdır. Böylece insan arasında yardımlaşma, acıma, şefkat ve merhamet duyguları da gelişir. Birlik beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, mübarek Ramazan ayının dünyada ve ülkemizde etkili olan korona virüs salgınının bitmesine vesile olması temennisi ile tüm İslam aleminin ve kıymetli Bahçesaraylı hemşehrilerimin Ramazan ayını en kalbi duygularımla kutlarım” dedi.

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