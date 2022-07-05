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Başkan Arvas’tan çocuklara bayram hediyesi

Van’ın Bahçesaray Belediye Başkan Meki Arvas, erken bayramlaşmaya gelen çocuklara bisiklet hediye etti.

VAN 05.07.2022, 17:44
Başkan Arvas’tan çocuklara bayram hediyesi

Van’ın Bahçesaray Belediye Başkan Meki Arvas, erken bayramlaşmaya gelen çocuklara bisiklet hediye etti.

2021-2022 eğitim-öğretim yılında ortaokulu bitirip liseye geçen Salih Öztürk ve Uğur Bayram, yaklaşan Kurban bayramı sebebiyle Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas’ı makamında ziyaret etti. Kurban bayramını erkenden kutlamaya gelen çocuklara, Belediye Başkanı Meki Arvas ve İlçe Emniyet Amiri Alican Suveren tarafından bayram hediyesi olarak bisiklet hediye edildi.

Hediye edilen bisikletin sevincini yaşayan çocuklar ise Başkan Arvas’a yaz tatilinde bol bol kitap okuyacaklarını ve Yaz Kur’an kursuna yazılıp Kur’an-ı Kerim öğreneceklerinin sözünü verdi.

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